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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

ВАСУ отменил решение ВСЮ о временном отстранении А. Емельянова от осуществления правосудия

2 марта с.г. Высший административный суд Украины удовлетворил иск судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова к Высшему совету юстиции об отмене решения от 12 января 2017 года об удовлетворении ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Столярчука о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом СМИ сообщил г-н Емельянов. Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 376, частью 2 статьи 3761 Уголовного кодекса Украины. В частности, как следует из ходатайства о временном отстранении, судья подозревается во вмешательстве в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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