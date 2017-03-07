Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Режим выжимания

Упрощение процедуры присоединения и слияния банков положительно отразится на небольших банках, для которых ее внедрение станет потенциально единственным способом выжить

Татьяна Трокоз,
Богдан Бурлака
Специально для «Юридической практики»

С 2014 года нормативно-правовое регулирование в сфере банковской деятельности неоднократно подвергалось кардинальным изменениям в связи со взятым Национальным банком Украины (НБУ) курсом на очистку банковской системы от неликвидных банков. Ужесточение требований НБУ как к самим банкам, так и к их непосредственной деятельности привело к серьезным изменениям ситуации на банковском рынке Украины, которые многие эксперты называют одним словом — банкопад. К вышеупомянутым требованиям НБУ, в частности, относятся исполнение банками обязательств по докапитализации, отображение прозрачной структуры собственности, неосуществление деятельности, имеющей признаки рисковой, и т.д.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 10 (1002) от 07/03/17 Текущий номер

Банковское право

№ 10 (1002)
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Судебная практика

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IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

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