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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Режим выжимания

Упрощение процедуры присоединения и слияния банков положительно отразится на небольших банках, для которых ее внедрение станет потенциально единственным способом выжить

Татьяна Трокоз ,

Богдан Бурлака

Специально для «Юридической практики»



С 2014 года нормативно-правовое регулирование в сфере банковской деятельности неоднократно подвергалось кардинальным изменениям в связи со взятым Национальным банком Украины (НБУ) курсом на очистку банковской системы от неликвидных банков. Ужесточение требований НБУ как к самим банкам, так и к их непосредственной деятельности привело к серьезным изменениям ситуации на банковском рынке Украины, которые многие эксперты называют одним словом — банкопад. К вышеупомянутым требованиям НБУ, в частности, относятся исполнение банками обязательств по докапитализации, отображение прозрачной структуры собственности, неосуществление деятельности, имеющей признаки рисковой, и т.д.

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