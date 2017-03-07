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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Полномочия территориальных общин предлагают обеспечить финансово

На рассмотрение парламента группой народных депутатов подан законопроект, предусматривающий внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины в части обеспечения финансовой самодостаточности территориальных общин (№ 6134).

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