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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Заграница не поможет

Внедряя механизм эскроу-счета,Украина не спешит полностью полагаться на мировой опыт

Николай Лихачев ,

Ольга Пиголь

Специально для «Юридической практики»



«Утром — деньги, вечером — стулья» — по этому принципу, сформулированному небезызвестным театральным монтером Мечниковым, осуществляется большинство сделок на нашем рынке. Однако, оплатив утром стулья, покупатель не может быть полностью уверен в том, что вечером измученный нарзаном продавец вручит ему табурет.

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