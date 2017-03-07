Тема номера: Банковское право
Заграница не поможет
Внедряя механизм эскроу-счета,Украина не спешит полностью полагаться на мировой опыт
Ольга Пиголь
«Утром — деньги, вечером — стулья» — по этому принципу, сформулированному небезызвестным театральным монтером Мечниковым, осуществляется большинство сделок на нашем рынке. Однако, оплатив утром стулья, покупатель не может быть полностью уверен в том, что вечером измученный нарзаном продавец вручит ему табурет.
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