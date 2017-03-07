Тема номера: Банковское право
Отмена караула
Как показывает практика, суды активно отменяют решения НБУ о неплатежеспособности банков
По состоянию на 1 февраля 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) инициировал процедуру выведения с банковского рынка 87 учреждений. Из 180 действующих банков в настоящее время продолжают работу лишь 93.
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