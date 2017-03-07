Сегодня 07 марта 2017 года, 12:52

Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Отмена караула

Как показывает практика, суды активно отменяют решения НБУ о неплатежеспособности банков

Михаил Баннов

Специально для «Юридической практики»



По состоянию на 1 февраля 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) инициировал процедуру выведения с банковского рынка 87 учреждений. Из 180 действующих банков в настоящее время продолжают работу лишь 93.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.