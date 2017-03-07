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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Детальное оружие

Как показывает практика ВСУ, детальное изучение условий договора и законодательства дает возможность не только получить обратно банковский вклад, но и немного заработать за счет пени

Александр Кренец

Специально для «Юридической практики»



Кризисные явления в экономике не могли не отразиться на банковской системе и отношениях банков с вкладчиками. Таким образом, мы получили ограничения Национального банка Украины (НБУ) на выдачу вкладов, в результате чего многие банки были признаны неплатежеспособными. И зачастую цель вкладчика — уже не просто забрать свои деньги, а еще и наказать банк за нарушение его прав.

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