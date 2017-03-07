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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

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Многие иностранные банки принялись за активную чистку своих портфелей от нежелательных клиентов согласно обновленным собственным политикам

Анастасия Сварич

Специально для «Юридической практики»



Открыть счет в иностранном банке с каждым месяцем становится все сложнее. Ужесточаются требования к неснижаемому остатку, который клиент по условиям банка должен оставить на своем счету. Растут и банковские тарифы, а вместе с этим увеличивается пакет необходимых документов и объем необходимой для предоставления банку информации. Все больше иностранных финучреждений отказывается обслуживать компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. Более того, некоторые банки принялись за активную чистку своих портфелей от нежелательных клиентов. К примеру, банк в одностороннем порядке просто закрывает счет, и клиенту ничего не остается, кроме как направить банкиру реквизиты для перевода остатка средств.

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