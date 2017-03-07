Тема номера: Банковское право
Отзыв на риск
За что преследуют украинских банкиров и как минимизировать риски
В течение 2014 — 2016 годов 86 банков были выведены с рынка. Это спровоцировало огромное число уголовных производств. Количество интересантов банковской деятельности со стороны правоохранителей поражает. К классическим регуляторам рынка финансовых услуг присоединились полиция, прокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ) и даже Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
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