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Тема номера: Банковское право

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Тема номера: Банковское право)

Отзыв на риск

За что преследуют украинских банкиров и как минимизировать риски

Денис Бугай

Специально для «Юридической практики»



В течение 2014 — 2016 годов 86 банков были выведены с рынка. Это спровоцировало огромное число уголовных производств. Количество интересантов банковской деятельности со стороны правоохранителей поражает. К классическим регуляторам рынка финансовых услуг присоединились полиция, прокуратура, Служба безопасности Украины (СБУ) и даже Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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