Банковское право

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Отрасли практики

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Отрасли практики)

Путь лучшим

На пути реформирования процедур банкротства законодательные инициативы должны способствовать улучшению условий для привлечения иностранных инвесторов

Олег Горбачев

Специально для «Юридической практики»



­Необходимость повышения эффективности процедур банкротства — один из ключевых шагов на пути к улучшению инвестиционной при­влекательности Ук­раины. Ни для кого не секрет, что действующий Закон о банкротстве не в достаточной мере защищает интересы кредиторов и позволяет должникам не исполнять свои обязательства.

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