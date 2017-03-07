Банковское право

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Отрасли практики

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Отрасли практики)

Трактование снова

«Спящий» СПД, прекращающий деятельность, может пройти проверку в налоговой по своей инициативе, но заставлять его написать заявление с просьбой провести проверку ГФС не имеет права

Ольга Решетник

Специально для «Юридической практики»



В декабре 2016 года были внесены изменения в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которые заставили всех «спящих» предпринимателей проснуться. Однако проснуться, к сожалению, не для того, чтобы начать активную работу, а для того, чтобы ликвидироваться. «Спящими» называли предпринимателей, использующих общую систему налогообложения и не осуществляющих хозяйственную деятельность. Факт отсутствия ведения хозяйственной деятельности позволял им не платить единый социальный взнос с минимальной заработной платы, в отличие от предпринимателей, зарегистрированных плательщиками единого налога.

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