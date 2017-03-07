Банковское право

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Отрасли практики

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Отрасли практики)

Публичное вместо

Законодателю следовало бы закрепить право без разрешения автора использовать любым способом произведения архитектуры и скульптуры, которые находятся в публичных местах

Алексей Столяренко ,

Анастасия Чуваева

Специально для «Юридической практики»



Панорама города — это то, что мы видим вокруг, это упорядоченное, а временами и хаотическое нагромождение природных ландшафтов, инфраструктурных решений, произведений архитектуры и скульптуры, людей, машин и неизвестно еще чего. И хотя красивые дома и оригинальные скульптуры находятся в городе в общественно доступных местах, где каждый может их увидеть и потрогать, любое копирование (даже фото и видео) таких объектов запрещено авторским правом. Под свободой панорамы соответственно понимают исключение или ограничение авторского права, которое дает право на копирование объектов архитектуры или скульптуры, уже доступных людям и находящихся в публичных местах.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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