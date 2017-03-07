Банковское право

Отрасли практики
Публичное вместо
Законодателю следовало бы закрепить право без разрешения автора использовать любым способом произведения архитектуры и скульптуры, которые находятся в публичных местах
Анастасия Чуваева
Панорама города — это то, что мы видим вокруг, это упорядоченное, а временами и хаотическое нагромождение природных ландшафтов, инфраструктурных решений, произведений архитектуры и скульптуры, людей, машин и неизвестно еще чего. И хотя красивые дома и оригинальные скульптуры находятся в городе в общественно доступных местах, где каждый может их увидеть и потрогать, любое копирование (даже фото и видео) таких объектов запрещено авторским правом. Под свободой панорамы соответственно понимают исключение или ограничение авторского права, которое дает право на копирование объектов архитектуры или скульптуры, уже доступных людям и находящихся в публичных местах.
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