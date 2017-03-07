Банковское право

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№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Акцент)

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Новый орган расследования финансовых преступлений должен быть исключен из структуры ГФС, считают участники круглого стола

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. На какой из этих стадий принятия неизбежного сейчас находится общественность в вопросе утраты полномочий налоговой милицией? А главное — какими нормами руководствоваться и как работать юристам в столь неопределенной ситуации? На эти и другие вопросы эксперты искали ответы в ходе круглого стола «Налоговая милиция: тревожное настоящее — непонятное будущее?», проведенном 28 февраля с.г. Комитетом по налоговому и таможенному праву Ассоциации юристов Украины.

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