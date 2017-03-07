Банковское право

Неделя права
Вернуть налог
2 марта с.г. состоялся бизнес-завтрак «Налоговые споры: возмещение НДС и возврат излишне уплаченных налогов», организованный компанией «КПМГ-Украина». Спикерами выступили Лариса Антощук, руководитель практики разрешения налоговых споров «КПМГ-Украина», Артем Устюгов и Анастасия Колибаба, старшие юристы компании.
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