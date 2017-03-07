Банковское право

Сегодня 07 марта 2017 года, 12:51

Неделя права

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Неделя права)

Судейские досье

«Марш неизвестных судей — ВККС засекретила информацию о кандидатах в Верховный Суд» — такой анонс представил Центр противодействия коррупции в последний день зимы. Как следует из сообщения, 1 марта с.г. «общественные активисты будут требовать от членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины исполнить прямую норму закона и немедленно, до начала собеседований, опубликовать судейские досье кандидатов, которые принимают участие в конкурсе в Верховный Суд». В перформансе были задействованы и три человека в балаклавах, одетые в судейские мантии. В тот же день довольно резко на акцию отреагировала председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко. «Использование атрибутов судебной власти другими лицами может расцениваться как присвоение атрибутов и функций судебной власти», — цитирует г-жу Симоненко пресс-центр судебной власти.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.