Банковское право

Неделя права
Совет Европы
Европейские эксперты настоятельно советуют Украине изменить законодательство в сфере коллективного управления правами
2–3 марта с.г. в отеле Alfavito прошел Региональный семинар по вопросам авторского права и коллективного управления правами, организованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) при сотрудничестве с Государственной службой интеллектуальной собственности (ГСИС) Украины. По словам и.о. председателя ГСИС Украины Антонины Малыш, тема коллективного управления правами — острая и актуальная. «Бесспорным остается тот факт, что Украина избрала для себя европейский путь развития, таким образом, мы обязаны тем или иным способом имплементировать Директиву ЕС о коллективном управлении правами», — подчеркнула она.
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