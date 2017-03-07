Банковское право

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Суд и праздник
Осень и весна, как правило, наиболее насыщенные различными юридическими событиями времена года. И этот год не стал исключением: создание Верховного Суда, проведение съезда судей Украины, подготовка к отчетно-выборному съезду адвокатов, который, к слову, состоится в начале лета, и пр.
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