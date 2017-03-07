Банковское право

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Пресс-конкуренция
На VI Форуме Украины по вопросам конкуренции отечественные и международные эксперты обсудили проблемы и перспективы конкурентной политики и законодательства
2–3 марта с.г. в Киеве прошел VI форум Украины по вопросам конкуренции, организованный Фондом развития конкуренции и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ). Цель форума — обмен международным опытом в сфере конкуренции и наработка предложений по совершенствованию правоприменения на Украине. Участниками форума стали руководители органов государственной власти и конкурентных ведомств Украины, представители бизнеса, международных организаций и экспертных организаций Украины, ЕС, США и других стран.
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