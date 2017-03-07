Банковское право

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ЧЕТВЕРГ. 09 марта
ЗАСЕДАНИЕ ВСП
КИЕВ: Запланировано очередное заседание ВСП. Планируется рассмотрение материалов относительно внесения представления Президенту Украины о назначении 31 судьи на должности в местные суды, пяти рекомендаций ВККС относительно избрания на должности судей, ранее избранных бессрочно, в суды другого уровня и др.
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