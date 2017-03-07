Банковское право

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Рабочий график

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Рабочий график)

Восточноукраинский форум АЮУ

10-00-ХАРЬКОВ: Ассоциация юристов Украины организовывает V Восточноукраинский юридический форум. Дискутировать о результатах судебной реформы Украины будут президент АЮУ Денис Бугай, член Высшего совета правосудия Андрей Бойко, член Общественного совета добропорядочности, партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Верланов, судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины Татьяна Суярко и др. Затем судья-спикер Одесского апелляционного административного суда Александр Кравец и председатель правления ОО «Союз юристов Одесской области» Александр Рябец презентуют спецдоклад «Правовые клубы: новые форматы для коммуникации и дискуссий».

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