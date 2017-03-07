Банковское право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

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Восточноукраинский форум АЮУ

 

10-00-ХАРЬКОВ: Ассоциация юристов Украины организовывает V Восточноукраинский юридический форум. Дискутировать о результатах судебной реформы Украины будут президент АЮУ Денис Бугай, член Высшего совета правосудия Андрей Бойко, член Общественного совета добропорядочности, партнер ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Верланов, судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины Татьяна Суярко и др. Затем судья-спикер Одесского апелляционного административного суда Александр Кравец и председатель правления ОО «Союз юристов Одесской области» Александр Рябец презентуют спецдоклад «Правовые клубы: новые форматы для коммуникации и дискуссий».

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IV специализированная конференция «Трансфертное ценообразование в Украине. Игра на опережение»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Промышленник года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Жилой комплекс года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Менеджер года»

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

Тихих гаваней уже не будет

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

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