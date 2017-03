Банковское право

Сегодня 07 марта 2017 года, 12:51

В параллельном изменении

В 2017 году в наиболее популярных международных арбитражных регламентах ожидается целый ряд изменений

Дмитрий Шемелин ,

Елена Сичковская

Споры, возникшие по арбитражным соглашениям, заключенным после 1 марта 2017 года, автоматически будут рассматриваться ICC по новой ускоренной процедуре

Каких изменений регламентов Международной торговой палаты (ICC), Стокгольмского арбитражного института и российского МКАС стоит ожидать, мы кратко рассмотрим в этой статье.

Регламент ICC

1 марта 2017 года вступают в силу поправки к арбитражному регламенту Международной торговой палаты, которые касаются ускоренного рассмотрения дела. Раньше опция ускоренной процедуры в ICC не существовала. Теперь же все споры, сумма которых не превышает двух миллионов долларов США и которые возникли по ­арбитражным соглашениям, заключенным после 1 марта 2017 года, автоматически будут рассматриваться по новой ускоренной процедуре (если стороны от нее не отказались).

Таким образом, при заключении арбитражного соглашения в пользу ІСС уже с марта 2017 года нужно принимать во внимание, что спор вполне может подлежать автоматическому рассмотрению по ускоренной процедуре со всеми ее ограничениями. Если они неприемлемы, стороны могут отказаться от ускоренной процедуры.

Наиболее важные особенности ускоренной процедуры по Регламенту ІСС:

— определение состава трибунала. При ускоренном рассмотрении ІСС утверждает единоличного арбитра, даже если стороны в договоре предусмотрели другое количество арбитров. Кандидатура единоличного арбитра будет либо выдвинута сторонами (в пределах срока, установленного ICC), либо определена ICC (как можно быстрее), в зависимости от арбитражного соглашения сторон;

— контроль времени. После получения трибуналом материалов дела он должен провести первое обсуждение (case management conference) на протяжении 15 дней. Решение должно быть вынесено на протяжении шести месяцев, и ICC обещает следить за соблюдением этих сроков;

— сокращение процедур. Во время case management conference трибунал должен принять решение об основных процессуальных параметрах дела, в том числе об отмене этапа выдачи документов (production of documents), об ограничении количества свидетелей или письменных представлений сторон. Также трибунал может принять решение об отказе от устного слушания и перекрестного допроса;

— цены. Приятным дополнением является пересмотр арбитражных расходов в сторону снижения.

Параллельно и в основную часть Регламента внесены изменения:

— обоснованные процессуальные постановления. Сторона может потребовать, чтобы некоторые процессуальные постановления Суда ICC сопровождались мотивировочной частью. Это касается постановлений об отводе арбитра, о консолидации дел, а также любых решений, которые требуют установления юрисдикции prima facie. В свою очередь, Суд ICC может потребовать у стороны доплатить за это административный сбор;

— сокращен срокна подготовку фирменных Terms of Reference c двух до одного месяца, что является вполне оправданным. Кстати, по правилам ускоренной процедуры Terms of Reference вообще не подписываются.

Регламент SCC

В 2017 году Арбитражному институту Торговой палаты Стокгольма исполняется 100 лет, и к юбилею приурочена новая редакция его Арбитражного регламента и Правил ускоренной арбитражной процедуры:

— введена возможность упрощенного производства.Эточрезвычайно важное и инновационное изменение, несколько похожее на процедуру summary judgment в английских судах. По просьбе любой из сторон трибунал может вынести решение по какому-то определенному изолированному вопросу по ускоренной процедуре, без прохождения всех процессуальных формальностей обычной процедуры. При этом рассматриваться таким образом могут как вопросы факта, так и вопросы права. Например, одна из сторон может потребовать признать, что защита другой стороны юридически безосновательна в принципе, даже если все факты будут доказаны. Это очень интересный инструмент, который при правильном использовании может дать существенную экономию времени и расходов;

— обновлены правила консолидации производства. Прежде всего введена возможность multi-contract arbitration, когда исковые требования могут предъявляться в едином производстве на основании ряда связанных договоров между сторонами, если их оговорки совместимы. Вопросы объединения договоров и совместимости оговорок будет решать правление института. Такая процедура уже ранее была введена в Регламенты ICC и LCIA;

— прямо предусмотрена возможность обеспечения судебных расходов как один из ключевых инструментов борьбы с недобросовестными исками. Решение вопроса обеспечения расходов на практике оказывается довольно сложным, так как неоднозначны и возможность трибунала присуждать такую форму обеспечения, и конкретные условия для такого обеспечения. В то же время неспособность стороны выполнить требования трибунала может привести к отказу в иске на процессуальных основаниях, что выглядит несправедливо. Теперь Регламент прямо предусматривает, что трибунал может назначить такое обеспечение и что он принимает при этом во внимание перспективы иска, встречного иска и защиты, финансовые возможности сторон, целесообразность самого обеспечения и другие обстоятельства.

Также некоторые изменения оптимизационного характера были внесены в Правила ускоренной арбитражной процедуры:

— обмен письменными подачами до передачи дела арбитру. В соответствии с новой редакцией Правил представление просьбы об арбитраже (статья 6) и пояснений ответчика (статья 9) происходит до передачи материалов дела арбитру, который получает уже полный набор документов от Секретариата, что оптимизирует рассмотрение дела;

— замена регламента по согласию сторон. Появилась возможность замены применимого регламента: если стороны предусмотрели, что должны применяться Правила ускоренной арбитражной процедуры, но дело достаточно сложное, правление может созвать стороны для перехода рассмотрения на стандартный арбитражный регламент.

Регламент МКАС при ТПП РФ

Новая редакция регламента МКАС при ТПП РФ вступила в силу 27 января 2017 года. Российский арбитражный институт также старается не отставать от своих старших коллег в современных методах оптимизации производства:

— консолидация. Регламент МКАС допускает совмещение в рамках одного производства нескольких требований на основании нескольких арбитражных соглашений, если соглашения взаимно совместимы и взаимосвязаны с точки зрения материального права. Кроме того, по просьбе одной из сторон президиум МКАС может консолидировать уже открытые арбитражные разбирательства, если они взаимно совместимы и предметно взаимосвязаны;

— правила для представителей сторон. Представители сторон теперь формально обязаны придерживаться регламента на всех этапах рассмотрения дела. Более того, после формирования состава арбитражного суда сторона может заменить своего представителя только при условии, что такая замена не создает основания заявить отвод арбитру или отменить арбитражное решение;

— ускоренное арбитражное рассмотрение. В регламент также введена процедура ускоренного рассмотрения дела единоличным арбитром, если сумма спора не превышает 50 000 долларов США. Предполагается, что арбитр должен будет вынести решение в рамках этой процедуры в течение 120 дней с момента его назначения.

ШЕМЕЛИН Дмитрий — советник ЮФ Asters, г. Киев,

СИЧКОВСКАЯ Елена — помощник юриста ЮФ Asters, г. Киев

Мнение

Привлекательная альтернатива

Алексей МАСЛОВ,юрист ЮФ AVELLUM

Общими направлениями развития регламентов многих арбитражных институтов являются упрощение и ускорение арбитражного производства, снижение арбитражных затрат за счет повышения эффективности и повышение привлекательности арбитража в сравнении с судебными разбирательствами.

Именно эти тенденции стали лейтмотивами изменений в регламентах Арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC) и Арбитражного института при Стокгольмской торговой палате (SCC). Уже с марта в рамках ICC появится ускоренная процедура для споров с требованиями на сумму менее 2 млн долл. США. В Регламенте SCC (где подобные правила ускоренного производства существуют уже более 20 лет) был введен институт summary proceedings, в рамках которого стороны смогут просить об установлении определенных фактов или вопросов права с максимальным упрощением производства и исключением отдельных процессуальных стадий. Можно прогнозировать, что эти нововведения заинтересуют украинских контрагентов, для которых арбитражное разбирательство было слишком дорогой альтернативой украинским судам.

Реформа Регламента МКАС при ТПП РФ, в свою очередь, вызвана реформой арбитражного законодательства РФ в 2016 году и носит более организационный и структурный характер. Большинство изменений в первую очередь рассчитаны на привлечение сторон из РФ и не представляют интереса для украинского бизнеса.

Косметические изменения

Марьяна АНТОНОВИЧ, юрист ЮФ Kinstellar

При выборе хо­- рошо знакомой ар­битражной оговорки следует учесть, что на протяжении по­следних лет арбитражные институты, соревнуясь в инновациях и четко понимая недостатки арбитража, внесли множество изменений в арбитражные регламенты.

Главная волна прокатилась еще в 2012 году в связи с пересмотром Арбитражного регламента Международной торговой палаты (ICC). Схожие изменения впоследствии были продублированы в арбитражных правилах других институтов и касались введения института чрезвычайного арбитра, множественности сторон, занятости (availability) арбитров, срока рассмотрения споров и др.

Следовательно, изменения к Регламенту ICC являются преимущественно косметическими.

Правила Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты (SCC) (в редакции 2010 года) были пересмотрены в соответствии с практикой других ведущих арбитражных институтов только в 2017 году.

Ввиду арбитражной реформы 2016 года не только пересмотрен Арбитражный регламент МКАС при ТПП РФ (в редакции 2006 года), но и разработаны правила арбитража по рассмотрению внутренних, корпоративных и спортивных споров. При этом множество вопросов, адресованных регламентами SCC и ICC, не получили должного отображения в пересмотренном Арбитражном регламенте МКАС при ТПП РФ.