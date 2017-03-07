Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

ЮФ Sayenko Kharenko — юридический советник «Порше Украина» по вопросам интеллектуальной собственности

ЮФ Sayenko Kharenko представила интересы «Порше Украина» по вопросам защиты прав на бренды VW, AUDI и SEAT. Команда практики интеллектуальной собственности Sayenko Kharenko работала над данным проектом в составе старшего юриста Олега Климчука и младшего юриста Павла Ковальчука. Общее руководство проектом осуществлял партнер Александр Падалка.

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