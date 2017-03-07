Банковское право

Частная практика
ЮФ Sayenko Kharenko — юридический советник «Порше Украина» по вопросам интеллектуальной собственности
ЮФ Sayenko Kharenko представила интересы «Порше Украина» по вопросам защиты прав на бренды VW, AUDI и SEAT. Команда практики интеллектуальной собственности Sayenko Kharenko работала над данным проектом в составе старшего юриста Олега Климчука и младшего юриста Павла Ковальчука. Общее руководство проектом осуществлял партнер Александр Падалка.
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