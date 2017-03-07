Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

Interlegal консультирует по вопросам торгового финансирования, залога товара и оплаты против FCR

Международная юридическая служба Interlegal предоставила консультации по вопросам торгового финансирования, организации залога товара и минимизации рисков при оплате против FCR одному из ведущих иностранных экспортеров металлопродукции c Украины. В рамках работы над запросом специалисты Interlegal провели комплексный анализ национального законодательства и международной практики в части выдачи и использования FCR при экспортных поставках товара на условиях EXW/CPT/FOB/CIF с Украины и организации его полной оплаты до момента отгрузки на судно. Отдельное внимание было уделено предложенной схеме торгового финансирования и использованию залога товара в качестве механизма защиты интересов клиента и его финансирующей стороны. Запрос сопровождали специалисты Interlegal — старший юрист Карина Горовая и юрист Алена Пташенчук.

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