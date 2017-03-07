Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

Илья Свердлов назначен на должность руководителя налоговой практики киевского офиса DLA Piper

МЮФ DLA Piper информирует, что Илью Свердлова, юридического директора, назначили руководителем налоговой практики в киевском офисе DLA Piper. Он принимает функции руководителя от Светланы Мусиенко с 1 марта 2017 года.

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