Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» — юридический советник «Эпицентра» в пересмотре защитной пошлины

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы национальной сети строительных гипермаркетов «Эпицентр К» в пересмотре специальных (защитных) мер относительно импорта на Украину посуды и столовых приборов из фарфора независимо от страны происхождения и экспорта. В конце 2016 года по инициативе ООО «Дружковский фарфоровый завод» начат пересмотр с целью продления срока применения специальной (защитной) пошлины, установленной в апреле 2014-го сроком на три года.

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