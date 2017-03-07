Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

Юристы Aequo приняли участие в подготовке доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса-2017»

Партнер Aequo Анна Бабич, советник Павел Белоусов, внештатный советник Оксана Краснокутская и юристы Ярослав Лепко и Анастасия Сотир приняли участие в подготовке доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса-2017: равные возможности для всех». В исследовании используются количественные показатели, оценивающие уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также позволяющие сопоставить данные для 190 стран по мере их изменения с течением времени. Согласно рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса-2017», Украина укрепила свои позиции и поднялась с 83-го места на 80-е.







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