Банковское право

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

МЮФ Baker McKenzie избрана юридическим партнером Комитета здравоохранения EBA

 

Киевский офис МЮФ Baker McKenzie был избран юридическим партнером Комитета здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации на 2017 год. Отбор проводился правлением Комитета по результатам конкурса. Команду юристов Baker McKenzie, которая будет консультировать Комитет здравоохранения Ассоциации, возглавляет советник Ольга Демьянюк, руководитель практики здравоохранения Baker McKenzie в Киеве. Юристы Baker McKenzie будут осуществлять юридическую поддержку Комитета в вопросах государственного регулирования в сфере здравоохранения, в том числе консультируя Комитет относительно имплементации лучшего европейского и международного опыта в украинское законодательство.

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