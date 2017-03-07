Банковское право

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Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

АО PwC Legal усиливает практику фармацевтики и здравоохранения

К команде адвокатского объединения PwC Legal присоединился Александр Пшенишнюк на позиции руководителя практики фармацевтики и здравоохранения. Г-н Пшенишнюк имеет более чем десятилетний опыт юридической практики на международном и внутреннем рынках. На протяжении последних восьми лет он курировал работу юридического направления Украины и стран СНГ в глобальных международных фармацевтических компаниях.

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