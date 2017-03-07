Банковское право

Сегодня 07 марта 2017 года, 12:51

Частная практика

№ 10 (1002) Банковское правоот 07/03/17 (Частная практика)

В. Касько присоединился к ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» сообщила о присоединении к партнерству Виталия Касько в качестве главы практики уголовного права. С 2004 года г-н Касько является консультантом Совета Европы и ряда других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека. С сентября 2016 года — член исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAP), а с апреля 2016-го — член правления Transparency International Украина. C 2015 года — член Конституционной комиссии. До февраля 2016 года Виталий Касько занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.