Банковское право

Частная практика
ЮФ Trusted Advisors выиграла арбитраж GAFTA
Юридическая фирма Trusted Advisors успешно защитила интересы ведущего украинского агротрейдера в арбитраже GAFTA. Суть спора заключалась во взыскании возникшей задолженности вследствие нарушения обязательств по договору купли-продажи зерновых между турецким покупателем и украинским поставщиком. Рассмотрение спора продолжалось больше года и включало в себя несколько раундов пояснений сторон. Окончательное решение в споре было вынесено в апелляционном порядке. Исковые требования украинского трейдера на общую сумму примерно 300 тыс. долл. США были удовлетворены в полном объеме. Команда Trusted Advisors сопровождала рассмотрение дела в составе управляющего партнера Ивана Мищенко и юриста Дарьи Коротченко.
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