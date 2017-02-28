Хозяйственное право и процесс

Судебная практика
Не имеют силы правового акта
ООО «Е» обратилось с иском к ГНС о признании противоправными действий, заключающихся в отзыве налоговой консультации и признании недействительным и отмене письма от 4 августа 2011 года об отзыве налоговой консультации от 14 марта 2011 года. Суды удовлетворили иск частично: отменили решение налогового органа от 4 августа.
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