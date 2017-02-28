Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

Пересмотр арендной платы

ООО «У» обратилось с иском к ГНИ об отмене налогового уведомления-решения. Так, налоговый орган провел камеральную проверку налоговой декларации по плате за землю и составил акт об уменьшении суммы налогового обязательства по арендной плате за земельный участок. Суды иск удовлетворили.

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