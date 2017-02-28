Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

Показательная база

Именно судебные решения с указанием имени адвоката являются достоверным подтверждением приобретенного адвокатом опыта профессиональной деятельности

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Было очевидно, что новый, не имеющий ранее аналогов процесс конкурсного отбора судей четырех кассационных судов Верховного Суда породит много споров. Устные пререкания, нарекания и жалобы остались в прошлом — теперь споры переходят в судебную плоскость. И кажется, уже появилась первая ласточка.

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