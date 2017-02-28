Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

ВССУ определил, какой суд будет рассматривать дело полицейского С. Олийныка

23 февраля с.г. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел определил территориальную подсудность уголовного производства в отношении сотрудника управления патрульной полиции в г. Киеве Сергея Олийныка — дело рассмотрит Голосеевский районный суд г. Киева. Прокуратура г. Киева направляла обвинительный акт для рассмотрения по сути в Голосеевский райсуд, поскольку самое тяжкое преступление совершено именно на территории этого района. Патрульный полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), частью 1 статьи 115 (умышленное убийство). Напомним: ночью 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля был убит 17-летний парень, который в компании других молодых людей пытался скрыться на автомобиле BMW.

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