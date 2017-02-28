Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

КАХС: российский «Газпром» должен уплатить в госбюджет Украины почти 172 млрд грн

22 февраля с.г. Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 5 декабря 2016 года, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» (Российская Федерация) 85 965 927 000 грн штрафа, наложенного в январе 2016 года за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины и 85 965 927 000 грн пени за несвоевременную уплату штрафа, а также об исполнении обязательства прекратить нарушение. Общая сумма взысканий составляет почти 172 млрд грн. АМКУ квалифицировал нарушения по части 1 статьи 13 и пункту 2 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». Суть нарушения заключается в бездействии ПАО «Газпром», заключающемуся в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины на обоснованных условиях, что было бы возможным при условии существования значительной конкуренции на рынке и что привело к ущемлению интересов НАК «Нафтогаз Украины».

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