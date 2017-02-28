Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Судебная практика)

Сработать на износ

Страховщик не обязан возмещать полную стоимость восстановительного ремонта авто, если она рассчитана без учета износа деталей

Анатолий Гвоздецкий

«Юридическая практика»



В случае выплаты страхового возмещения по договору имущественного страхования к страховой компании в пределах фактических затрат переходит право требования возмещения убытков лицом, ответственным за нанесенный ущерб. Но при этом следует понимать, что если иск подан к страховой компании, в которой застрахована ответственность виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП), страховщик потерпевшего может получить не всю сумму, выплаченную им страхователю, даже если страховая выплата намного меньше страховой суммы, указанной в страховом полисе лица, причинившего ущерб. В частности, об этом свидетельствует правовой вывод Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), сделанный при разрешении спора между двумя страховыми компаниями о взыскании суммы, представляющей разницу между фактическим размером затрат страховщика по договору имущественного страхования и осуществленной страховой выплатой по полису обязательного страхования. Правовая позиция кассационного суда изложена в постановлении от 1 февраля 2017 года по делу № 910/6922/16.

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