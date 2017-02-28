Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Государство и юристы)

Согласовать применение

Широкое применение концепции «номинального владельца» с одновременным использованием промежуточных компаний существенно изменило не только регулирование корпоративного права, но и подходы к налогообложению, трансфертному ценообразованию и борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Само понятие «бенефициарный собственник» является частью права справедливости (equity law) и не имеет прямого аналога в континентальной системе права. Но поскольку из механизма организации бизнеса корпоративное планирование превратилось в инструмент минимизации налогообложения, указанные концепции были заимствованы для фискальных и надзорных целей. Такая ограниченная диффузия правовых систем несет существенные риски для бенефициара в случае утраты контроля над зависимыми обществами.

В числе таких рисков можно назвать ограниченные возможности защиты своих нарушенных прав, иллюстрацией чему служит постановление Верховного Суда Украины (ВСУ) от 1 февраля 2017 года, вынесенное по делу № 3-1299гс16. Предметом рассмотрения было неодинаковое применение пункта 4 статьи 12 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины в части подведомственности дел по иску бенефициарного собственника к зависимому обществу, в котором он не является участником, но которое фактически пребывает под его контролем. Истец (физическое лицо) мотивировал свое право на обращение в хозяйственный суд, ссылаясь на положения и терминологию Закона Украины № 1702-VII от 14 октября 2014 года. Поскольку вышеуказанный Закон определяет существенное участие в обществе, в том числе в связи с возможностью осуществлять контроль над его деятельностью, не будучи его непосредственным участником, суды сочли спор корпоративным, а дело — подлежащим рассмотрению по правилам ХПК Украины. ВСУ, отменяя судебные решения и прекращая производство по делу, указал на ошибочность таких выводов. Суд обратил внимание на необходимость применения норм профильного законодательства, к которым не относятся положения Закона № 1702-VII о предотвращении и противодействии отмыванию денежных средств. Поскольку статья 167 Хозяйственного кодекса Украины дает определение корпоративных прав исключительно через участие в уставном капитале, а пункт 4 статьи 12 ХПК Украины не подлежит расширенному толкованию, ВСУ пришел к выводу о прекращении производства по делу.

Таким образом, можно констатировать наличие серьезных несогласованностей в применении конструкций доверительной собственности: более прогрессивные законы, разработанные в рамках смежных отраслей права, не применяются судами, а действующие профильные нормы не соответствуют духу времени.



ЗАМИХОВСКИЙ Максим — старший юрист МЮФ Integrites, г. Киев





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