Хозяйственное право и процесс

Государство и юристы
Бег в помощь
Чтобы помочь делегатам съезда судей сделать кадровый выбор, кандидаты в состав ВСП приняли участие в информационном «забеге» и в онлайн-режиме презентовали свои избирательные программы
Впервые выборы шести членов Высшего совета правосудия (ВСП) из числа судей и судей в отставке проходят в духе классической избирательной кампании. После того как 44 кандидата официально задекларировали намерение баллотироваться в состав ключевого органа в судебной системе, им предоставили возможность во всеуслышание рассказать о себе и своей избирательной программе в ходе информационного марафона. Правда, такой публичной опцией воспользовались не все соискатели, а только половина из них. 22 февраля с.г. в Украинском кризисном медиацентре состоялся информационный «забег» на длинную дистанцию (онлайн-трансляция мероприятия длилась около четырех часов) при участии 23 претендентов на вакансии в составе ВСП.
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