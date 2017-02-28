Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Государство и юристы)

Бег в помощь

Чтобы помочь делегатам съезда судей сделать кадровый выбор, кандидаты в состав ВСП приняли участие в информационном «забеге» и в онлайн-режиме презентовали свои избирательные программы

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



Впервые выборы шести членов Высшего совета правосудия (ВСП) из числа судей и судей в отставке проходят в духе классической избирательной кампании. После того как 44 кандидата официально задекларировали намерение баллотироваться в состав ключевого органа в судебной системе, им предоставили возможность во всеуслышание рассказать о себе и своей избирательной программе в ходе информационного марафона. Правда, такой публичной опцией воспользовались не все соискатели, а только половина из них. 22 февраля с.г. в Украинском кризисном медиацентре состоялся информационный «забег» на длинную дистанцию (онлайн-трансляция мероприятия длилась около четырех часов) при участии 23 претендентов на вакансии в составе ВСП.

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