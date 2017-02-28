Хозяйственное право и процесс

Государство и юристы
Желая недвижимость
Желания застройщиков упростить начало строительства, занизив категорию сложности, вскоре перестанут исполняться
С коррупцией в строительной отрасли и недобросовестным поведением застройщиков призван бороться Закон Украины № 1817-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности» (Закон), который уже подписан Президентом Украины, официально опубликован и вступит в силу в июне текущего года.
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