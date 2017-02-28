Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Государство и юристы)

Полиграфкомбинат

В сочетании с грамотной тактикой защиты данные полиграфа могут стать весомым аргументом, принятие которого все же остается на усмотрение суда

Ирина Гончар

«Юридическая практика»



Сегодня полиграфологические исследования, в народе больше известные как «проверка на детекторе лжи», становятся особо популярными: крупный бизнес проверяет ответственных работников, состоятельные люди — нянь и домработниц, политики и чиновники наперегонки проходят такие исследования, как только кто-то публично высказывает сомнения в их добропорядочности. Более того, с марта 2016 года на законодательном уровне обсуждается вопрос законодательного урегулирования полиграфологической деятельности (в ноябре 2016 года законопроект № 4094-1, поданный народным депутатом Андреем Журжием, вернули автору на доработку).

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