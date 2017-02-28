Хозяйственное право и процесс

Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:37

Анонс

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Анонс)

Фарма гарантирует

Особенности фармацевтического и медицинского бизнеса, реформа системы здравоохранения — в фокусе нового отраслевого Legal Pharma & Medicine Forum

Марина Бахолдина

«Юридическая практика»



Реформа здравоохранения — одна из ключевых в нашем государстве. Именно вопросам реформирования, а также особенностям ведения фармацевтического и медицинского бизнеса будет посвящен Legal Pharma & Medicine Forum, который состоится 15 марта с.г. в Киеве. Мероприятие должно стать площадкой для профессионального общения представителей отрасли и специализирующихся в данной сфере юристов.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.