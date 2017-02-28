Хозяйственное право и процесс

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Акцент

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Акцент)

Полюсы и минусы

Практическая часть экзамена в Верховный Суд сдана: кандидаты хвалили качество модельной задачи, но вместе с тем жаловались на дефицит времени

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



«Сегодня кандидатам легче, ведь написание судебных решений — привычная для них работа» — фразы примерного такого содержания ныне витают в воздухе. На календаре 21 февраля. А значит, пришло время для практического задания в рамках экзамена кандидатов в судьи Верховного Суда. Так, на анонимное тестирование пришли 613 кандидатов (из 625 допущенных по результатам специальной проверки). Успешно справился с тестами 521 кандидат (68,3 % — судьи, 12,7 % — ученые, 10,7 % — адвокаты, 8,3 % — кандидаты с совокупным стажем). 520 кандидатов явились на практическое задание.

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