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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Хоть конем

Можно достаточно креативно подходить к формированию способа опровержения недостоверной информации

Максим Замиховский

Специально для «Юридической практики»



Право на опровержение недостоверной информации — это неотъемлемое право индивидуума, равно как свобода искать, получать и распространять информацию независимо от государственных границ. Установление паритета между правом на самовыражение и защитой от порочащей достоинство информации является задачей судебного процесса. В то же время с увеличением каналов распространения информации и скорости ее передачи становится очевидным, что подходы, разработанные для печатных СМИ, не могут обеспечить соблюдение баланса между положениями статей 32 и 34 Конституции Украины. В ситуации, когда телевизионный сюжет многократно продублирован в сети Интернет, его запись доступна на канале в YouTube и на персональных страничках пользователей социальных сетей, опровержение информации становится нетривиальной задачей, а судебная защита деловой репутации похожа на тушение огня соломой.

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