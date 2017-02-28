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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Угроза среди ясного неба

Право суда признать недействительным связанный с предметом спора договор может нести угрозу для сторон судебного процесса

Антон Мартыненко

Специально для «Юридической практики»



Основная задача хозяйственного судопроизводства состоит в защите нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов хозяйствующих субъектов. Как следствие результатом судопроизводства должно быть восстановление именно тех прав и охраняемых законом интересов, необходимость защиты которых и послужила обращением в соответствующий суд. Однако все чаще имеет место ситуация, когда суд, рассматривая дела, связанные с анализом договорных отношений, выходит за рамки поставленной перед ним задачи, используя при этом различные механизмы, одним из которых является применение пункта 1 части 1 статьи 83 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины.

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