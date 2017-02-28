Хозяйственное право и процесс

Отрасли практики
Противоречивые акты
Принятые и предлагаемые новые нормы, регулирующие институт заочного производства, не совершенствуют действующее законодательство, а наоборот, вносят противоречие и неоднозначное толкование
Уголовный процесс сравним с живым организмом, находящимся в непрерывном развитии: отмирают старые клетки, рождаются новые. Появление в 2015 года в нашей стране нового института заочного производства вызвало неоднозначные суждения и оценки. В целом он соответствует нормам международно-правовых актов, за исключением того, что практически во всех странах заочная процедура касается преступлений небольшой и средней тяжести.
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