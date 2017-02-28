Хозяйственное право и процесс

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Отрасли практики

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Отрасли практики)

Вызвать понятных

Для инвесторов необходимо создавать понятные условия в законодательстве, учитывая иностранный опыт в сфере предварительных налоговых консультаций

Андрей Слободенюк

Специально для «Юридической практики»



На практике часто возникают ситуации, связанные с противоречивым толкованием налоговых норм, впрочем, это не освобождает от ответственности за нарушение законодательства, наполняя насущный вопрос духом тревожных исканий. Вместе с тем проблема приобретает особенную остроту в случаях, когда речь идет о налоговом законодательстве иностранных юрисдикций.

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