Хозяйственное право и процесс

Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:37

Отрасли практики

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Отрасли практики)

Лига жалоб и предложений

Институт конституционной жалобы, который допускает пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам, должен соотноситься с принципом правовой определенности

Ирина Кобец

Специально для «Юридической практики»



30 сентября 2016 года вступили в законную силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.