Хозяйственное право и процесс

Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:37

Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

ЮФ Asters выступила советником HiPP Group по антимонопольному праву

Юридическая фирма Asters предоставила юридические консультации компании HiPP Group, одному из лидеров по производству детского питания в Европе, обеспечив получение разрешения Антимонопольного комитета Украины в связи с приобретением завода по производству молочных смесей MIG (г. Херфорд, Германия), который ранее находился под совместным контролем компаний HiPP Group и DMK Group. В команду юристов Asters, работавших над проектом, вошли партнер Игорь Свечкарь, советник Татьяна Вовк и юрист Павел Верболюк.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.