Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

ПЮА «Дубинский и Ошарова» завершило три проекта о признании торговых марок Jack Daniel’s общеизвестными на Украине

Апелляционная палата Госу­дарственной службы интеллектуальной собственности Украины огласила решение, которым признала словесную и изобразительные торговые марки Jack Daniel’s общеизвестными на Украине на имя Jack Daniel’s Properties Inc.

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