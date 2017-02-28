Хозяйственное право и процесс

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Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

Interlegal продолжает успешную практику арестов судов в обеспечение требований должника

Специалисты Международной юридической службы Interlegal осуществили успешный арест судна в обеспечение морского требования, основанного на ремонте судна. Арест был наложен в качестве обеспечения иска без вызова участников в судебное заседание. Суд счел заслуживающими внимания доводы истца о том, что уведомление должника — иностранного юридического лица о рассмотрении судом вопроса об аресте судна не будет содействовать достижению цели обеспечения как иска, так и морского требования и, в частности, повлечет за собой существенное увеличение срока рассмотрения этого вопроса. Над проектом работали юрист Михаил Селиванов и старший юрист Карина Горовая.

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