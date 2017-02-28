Хозяйственное право и процесс

Сегодня 28 февраля 2017 года, 15:36

Частная практика

№ 9 (1001) Хозяйственное право и процессот 28/02/17 (Частная практика)

О. Погребенник сдала экзамен для получения квалификации солиситора в Англии и Уэльсе

Советник юридической фирмы GENTLS Ольга Погребенник успешно сдала экзамен для получения квалификации солиситора в Англии и Уэльсе, QLTS. Теперь она готовит документы для формальной регистрации как солиситор в Solicitors Regulation Authority (SRA). Регистрация в качестве солиситора дает право представлять клиентов в судах и международных арбитражах Англии и Уэльса, готовить заключения по английскому праву, заверять документы.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.