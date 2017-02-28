Хозяйственное право и процесс

Частная практика
О. Погребенник сдала экзамен для получения квалификации солиситора в Англии и Уэльсе
Советник юридической фирмы GENTLS Ольга Погребенник успешно сдала экзамен для получения квалификации солиситора в Англии и Уэльсе, QLTS. Теперь она готовит документы для формальной регистрации как солиситор в Solicitors Regulation Authority (SRA). Регистрация в качестве солиситора дает право представлять клиентов в судах и международных арбитражах Англии и Уэльса, готовить заключения по английскому праву, заверять документы.
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